Quem disse que Manuel Luís Goucha só brilha quando usa cores? Esta sexta-feira, dia 8, o apresentador de televisão provou precisamente o contrário ao partilhar o visual que escolheu.

Trata-se de um fato em tons de cinzento conjugado com uma camisa de padrão que combinava com a sua máscara. Goucha deu um toque final de classe ao surgir com uma pasta na mão.

Desde logo, Manuel foi alvo dos mais diversos elogios por parte dos seus seguidores.

Eis o look!

