Esta segunda-feira, 8 de novembro, Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Tássia Camargo, com quem partilha uma amizade há muito tempo. No final da entrevista, o apresentador decidiu presentear a atriz brasileira com algo muito especial que trouxe de sua casa.

"Trouxe-te de minha casa o 'Equador'. Este livro é uma edição limitada porque é ilustrado com postais de São Tomé, onde se desenrola da trama, da época. Nunca o li, porque tenho o original, a primeira edição", explicou.

Fascinada com o presente, Tássia revelou-se uma grande fã do escritor: "Gostava muito de conhecê-lo. Fascinam-me as opiniões".

