Esta terça-feira, 21 de dezembro, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa Diogo Infante, para uma conversa profunda onde ambos abordaram os mais diversos assuntos, entre eles, a homossexualidade.

"Não sou porta estandarte [de qualquer movimento social]. Integro-me na sociedade em geral e não me 'guetizo'. Isto é mal entendido, nomeadamente por uma certa comunidade, a LGBT", confessou o apresentador, em tom de desabafo.

"Não preciso de ir para manifestações e não é que não o possa fazer, acho muito importante que as pessoas tenham muito orgulho naquilo que são, eu tenho muito orgulho em mim", acrescentou Diogo Infante, concordando com a posição do apresentador.

"Apesar de não me rever em algumas facetas da homossexualidade - e não tenho de me rever, é a minha opinião apenas, e os outros que façam aquilo que querem. Essa é a verdadeira liberdade", concluiu Manuel.

"A verdadeira democracia é essa: é sermos honestos e cumprirmos a nossa missão a que nos propomos de forma honesta. A minha maior missão na vida é como artista", sublinhou, por fim, o ator.

