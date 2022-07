Manuel Luís Goucha fez uma homenagem a Maria de Lourdes Modesto, referência da gastronomia em Portugal que morreu hoje, 19 de julho, aos 92 anos.

"Aceitou prefaciar o meu primeiro livro de receitas não me conhecendo de lado algum. Isso já diz da sua disponibilidade em apoiar.

Já era grande a minha admiração pelo seu pioneiro trabalho em televisão e por quanto havia feito em prol da preservação e celebração do nosso rico e diverso património gastronómico. Passei a admirar a mulher, confirmando em várias conversas a impressão que me havia deixado no nosso primeiro encontro, petiscando um ovo estrelado na perfeição, que de banal nada tem em se querendo a clara cozinhada e o amarelo da gema a escorrer. Assertiva, firme, coquette, moderna...

Maria de Lourdes Modesto pertence ao panteão dos grandes da comunicação. Sem artifícios, telepontos, auriculares sussurrantes...

Obrigado por me inspirar", escreveu o apresentador na sua conta de Instagram.