No dia em que a sua missão foi apresentar ao público a nova estrela da TVI, o talentoso Ben - Ruben Vieira -, Manuel Luís Goucha reservou espaço nas suas redes sociais para lhe dedicar uma mensagem.

"O rosto da manhã: aprendi a entendê-lo no primeiro dia em que apresentei o 'Somos Portugal', quando o vi nos bastidores a animar o público, dançando, cantando, largando piadas como que a preparar o palco para que outros brilhassem. Foi então que tive a noção do seu talento e sobretudo da sua entrega e generosidade", escreve o apresentador, repetindo as mesmas palavras e elogios que usou quando na manhã desta quarta-feira recebeu Ruben Vieira no programa 'Você Na TV'.

"Hoje está de volta à TVI e com camião próprio. 'Ó Beeeeennnnnn'", lembra ainda o rosto das manhãs, referindo-se ao novo segmento do programa 'Somos Portugal que tem Ruben como protagonista: 'O Camião do Ben'.

