Manuel Luís Goucha está de férias no seu monte no Alentejo, motivo pelo qual Maria Cerqueira Gomes passou a semana sozinha ao comando do 'Você na TV'.

Mas mesmo ausente, o apresentador não deixa de se preocupar com a colega. Na manhã desta quarta-feira, dia 11, Goucha enviou-lhe até uma mensagem especial.

“Entretanto estou aqui até domingo, no Alentejo, a bronzear. Não estamos de quarentena”, brincou o apresentador, sem resistir a fazer uma piada sobre o coronavírus.

“Quer dizer, eu estou de quarentena, sabes o que quer dizer? É não fazer nada, é ler e bronzear-me… beijinhos até segunda”, completou.

