Francisco Monteiro esteve à conversa com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira após desistir do 'Big Brother - Desafio Final', da TVI. No final da entrevista, onde falou da sua passagem pelo reality show logo depois de ter vencido o 'BB 2023', a apresentadora partilhou uma mensagem de Manuel Luís Goucha.

"O Goucha acabou de dizer: 'Viva a Márcia com o Francisco e fica tudo bem'. O que ele disse a seguir eu não vou repetir [risos]", começou por dizer Cristina Ferreira.

"Porque depois põe-se logo: 'Dois casórios, eu apresento'", revelou ainda. "Eu depois explico-te o que é que ele quer dizer com isto", acrescentou Cristina, dirigindo-se a Francisco Monteiro. Para ver este momento, clique aqui.

De recordar que Cristina Ferreira assumiu recentemente o namoro com o irmão de Francisco, João Monteiro. Manuel Luís Goucha brincava com o casamento de Francisco e Márcia (ex-concorrentes do 'Big Brother 2023') e de Cristina Ferreira com João Monteiro.

