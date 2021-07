Esta segunda-feira, 12 de julho, Manuel Luís Goucha recebeu no seu programa da tarde, na TVI, Céu Guerra, uma convidada que batalhou contra um cancro da mama e contra a Covid-19, descrevendo mais tarde toda a sua luta num livro.

Já no final da conversa, o apresentador destacou uma parte deste mesmo livro.

"Li e não tinha percebido que havia uma dedicatória sua muito simpática em relação a mim. 'Para o meu querido Manuel Luís Goucha, sinto uma alegria inexplicável a escrever estas letras. Tenho uma enorme admiração pelo meu Goucha. Para cada fã existe um ídolo e você é o meu'".

Não ficando indiferente a esta manifestação de carinho, Goucha notou: "Aprendi com uma amiga minha há muitos anos que devemos dar prendas quando elas são nossas e quando elas estão na nossa casa. Estava a ler o livro, vi a dedicatória e olhei em frente. Na minha estante que tenho no alpendre havia uma peça que trouxe para si. Acho que tem tudo a ver com o que estivemos aqui a falar".

"É um presente da minha casa, tenho-o desde 1991. É uma escultura da Cristina Leiria. Fez sentido que a partir de agora deixe de estar na minha casa e passe a estar na sua. A partir de agora essa escultura mora na sua casa, tal como a Céu mora no meu coração", completa.

Visivelmente emocionada, Céu afirmou: "Guardarei com muito amor e sempre que olhar para ela lembrarei deste momento e da força que me transmitiu para continuar".

Eis o momento.

