Manuel Luís e o marido, Rui de Oliveira Nunes, tiraram uns dias para uma viagem a dois. O casal embarcou para o Reino Unido, onde aterrou ao fim da tarde de quarta-feira.

Já no local, foi o marido do apresentador a revelar publicamente uma imagem do encantador hotel onde escolheram ficar instalados: o Coworth Park.

Trata-se de um hotel cinco estrelas, de luxo, onde cada noite pode variar entre os 300 e os 1.700 euros.

Aliás, as banheiras douradas que vemos no quarto escolhido por Goucha espelham na perfeição o requinte do local.

