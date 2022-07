Manuel Luís Goucha encontra-se de férias numa pequena aldeia, no centro do país, que foi recuperada para efeitos turísticos, como o próprio explicou.

Na sua conta de Instagram, o apresentador partilhou um vídeo no qual mostra pormenores da casa onde se encontra hospedado com o marido, Rui Oliveira Nunes, fazendo ainda uma descrição do lugar.

"Poderia ser na Toscânia, pelo permanente canto das cigarras, pelo ar que estua, pelo pigmento salmão do casario. 14 casas incluindo as velhas escolas primárias, a dos rapazes e a das raparigas. Mas não, estamos em terras de Sicó, bem no centro do país, onde antes era a Aldeia de Cima", nota.

"Aqui se oferece um turismo de aldeia, onde o casario foi recuperado com muito bom gosto, conforto e rasgos de criatividade. Não admira que, maioritariamente, sejam estrangeiros à procura do sossego e do contacto privilegiado com a paisagem serrana os novos 'habitantes' da recuperada aldeia", completa.

