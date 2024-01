Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Ruben Aguiar, que foi acusado de tentativa de homicídio e está em prisão domiciliária.

A entrevista vai para o ar na próxima segunda-feira, dia 15 de janeiro, como foi anunciado esta sexta-feira pelo apresentador.

"Entrei em pânico e decidi ir embora. Não me apercebi que passei por cima do pé. Se eu me tivesse apercebido, nem saía dali", diz o artista.

"Não me apercebi que passei por cima do indivíduo pela seguinte razão, ele estava a dar-me abanões e murros no carro. Foi um misto de emoções onde entrei em pânico e quis sair dali para uma zona de mais conforto, em que não fosse agredido", acrescentou no excerto que foi exibido no final da emissão do 'Goucha' desta sexta-feira.

O apresentador acrescentou depois que Ruben Aguiar "está em prisão domiciliária na sua casa na Madeira, mas passou por dois meses de reclusão no Estabelecimento Prisional do Montijo". "Depois em prisão domiciliária ficou no Algarve até que finalmente foi para a sua casa, na Madeira, a sua ilha Natal. Fui à Madeira justamente para conversar com ele", disse ainda Manuel Luís Goucha ao promover a entrevista.

Alegadamente, um homem de 55 anos foi atropelado pelo cantor madeirense em abril do ano passado, num posto de abastecimento de Alcochete.

Meses após o alegado acidente, Ruben Aguiar foi acusado pelo Ministério Público do Montijo de homicídio qualificado, na forma tentada.

Segundo a acusação, o arguido, na sequência de uma discussão, "investiu o veículo que conduzia contra o ofendido, que seguia apeado". Com o impacto, a vítima caiu ao chão, tendo o arguido "mantido a marcha do veículo e passado com o carro por cima do corpo". De seguida, abandonou o local sem providenciar por ajuda, como acusou o Ministério Público no ano passado.