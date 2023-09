Manuel Luís Goucha é, possivelmente, o melhor apresentador da televisão portuguesa, estatuto conquistado depois de vários anos nesta área e de diversos programas apresentados, todos eles muito distintos.

O comunicador, atualmente com 68 anos, aceitou responder a algumas perguntas pessoais para as redes sociais da TVI, como as atividades que gosta de fazer nos tempos livres. "Ler, brincar com os cães e simplesmente olhar", começou por responder.

De seguida, foi questionado sobre qual é "a melhor coisa que lhe podem dizer", tendo dito: "Que sou bom profissional. Porque desde criança que sonhei ser um grande apresentador de televisão. Acho que não me cabe a mim dizer que o sou, mas sim, acho que posso dizer, sou um bom profissional. Tenho orgulho no profissional em que me tornei".

Goucha disse ainda que o seu maior defeito é ser impaciente, que a melhor qualidade é a curiosidade e que considera ainda que a sua companhia é a melhor de todas.

Veja abaixo o vídeo em causa.

