Lúcia nasceu com paralisia cerebral, mas sempre lutou para ser uma menina como as outras. Estudou, licenciou-se em economia e até no amor é finalmente feliz.

Manuel Luís Goucha recebeu, esta segunda-feira, no programa 'Você Na TV', da TVI, uma história que o tocou particularmente. Lúcia foi eleita pelo apresentador como "o rosto desta manhã". "O rosto da vontade, do desejo, da realização", escreve o apresentador numa publicação feitas nas redes sociais onde lembra a história da jovem mulher com quem hoje conversou. Lúcia nasceu com paralisia cerebral e aos três meses foi abandonada pela mãe em casa dos avós. "Nasceu com paralisia cerebral, num corpo que a prende, mas os avós com quem sempre viveu ensinaram-lhe que se quisermos conseguimos. Para ganhar os primeiros sapatinhos luzentes de princesa o avô desafiou-a a conseguir dar uns passos. E tem sido um longo e desafiante caminho: estudou, licenciou-se em Economia e até no amor é finalmente feliz, vivendo a sua sexualidade em pleno. Obrigado, Lúcia", completou o apresentador na legenda de uma imagem onde posa ao lado da lutadora Lúcia. Leia Também: Audiências: Será que estreia de Cláudia Vieira conseguiu derrotar a TVI?