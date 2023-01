Manuel Luís Goucha tem motivos para celebrar. Depois dos resultados muito positivos conquistados em 2022 pelo programa que apresenta todas as tardes na TVI, o comunicador começou o ano com mais uma conquista.

'Goucha', formato da estação de Queluz de Baixo, foi distinguido com o prémio Escolha do Consumidor na categoria de Melhor Programa da Tarde e a vitória sobre as 'rivais' Júlia Pinheiro, da SIC, e Tânia Ribas de Oliveira, da RTP, foi celebrada.

"Obrigado", escreveu Manuel Luís Goucha na legenda de uma fotografia onde exibe o troféu.

