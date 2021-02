A propósito do 28.º aniversário da TVI, o canal de televisão preparou um dia especial com emissões que mostram o que de melhor Portugal tem. Assim sendo, profissionais da estação estão espalhados por várias cidades. No caso de Manuel Luís Goucha é de Monsaraz que o apresentador irá animar o dia.

Tendo em conta o dia mais frio e com muita chuva à mistura, o apresentador optou por escolher um traje tipicamente alentejano, nomeadamente uma samarra.

"Em Monsaraz. Com Ana Sofia Cardoso. Para cantar os parabéns à TVI e a si que nos acompanha há 28 anos", afirmou o comunicador na legenda da publicação.

