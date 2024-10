Foi através de uma partilha na sua página de Instagram que Vanessa Oliveira revelou que o programa 'Aqui Portugal' do passado domingo, dia 20, registou a "melhor audiência do ano"

"Estivemos no Minho, com trajes a rigor, a mostrar o que o nosso país tem de melhor, tal como fazemos todas as semanas", notou a comunicadora.

"É serviço público, é entretenimento que os portugueses gostam de ver e se reconhecem nos nossos costumes e tradições", continua.

"Obrigada a toda a equipa que faz do 'Aqui Portugal' um programa de referência", diz, por fim.



© Instagram - Vanessa Oliveira

