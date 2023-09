Edmar deu que falar durante a sua participação no 'Big Brother 2020' mas depois abandonou Portugal para regressar ao Reino Unido. Agora, o ex-participante do reality show da TVI regressa à televisão para falar sobre a condenação do pai.

Tal como o noivo de Sónia Jesus, Vítor Soares, também o pai de Edmar foi detido na sequência da operação Semente em Pó, processo relacionado com crimes de tráfico de droga.

Edmar já havia referido, durante a sua estada na 'casa mais vigiada do país', que a sua relação com o pai não era a melhor, até porque o mesmo não via com bons olhos a sua orientação sexual.

O ex-concorrente chegou mesmo a mostrar-se indiferente ao saber que o pai havia sido preso, embora tenha agora decidido falar pela primeira vez em televisão sobre o sucedido.

A entrevista de Edmar será dada a Manuel Luís Goucha, com o apresentador a fazer notar, pela manhã desta segunda-feira, que esta conversa surgiu de uma "vontade do próprio".

"Semana de conversas exclusivas no 'Goucha'. Hoje com Edmar, por vontade do próprio, o ex-concorrente do 'BB2020'. Recentemente o Edmar viu o pai ser condenado a quatro anos e meio de prisão com pena suspensa por tráfico de droga", escreveu o apresentador na legenda de um teaser promocional.

