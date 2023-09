Cristina Ferreira apresentou um Diário Especial do 'Big Brother' esta quinta-feira, 21 de setembro, na TVI. Antes de chegar a estúdio, a comunicadora não resistiu em fazer uma brincadeira com Manuel Luís Goucha, com quem mantém uma relação de amizade de longa data.

"Goucha vou ali apresentar um programa. Vens?", escreveu na legenda de uma partilha no Instagram na qual aparece junto a um cartaz do apresentador.

De notar de Cristina dará a conhecer quem será o concorrente salvo das nomeações

Recorde-se que também hoje, Manuel recebeu em estúdio o ator Pedro Carvalho, um dos atores que tem feito sucesso no Brasil.

Leia Também: Pedro Carvalho: "Não me faças falar da minha avó, é difícil para mim"