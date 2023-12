Recentemente, Billie Eilish admitiu em entrevista à Variety que se sente atraída por pessoas do mesmo sexo. Entretanto, num evento, a artista voltou a ser questionada sobre a sua orientação sexual.

A cantora confessou que achava que "era óbvio". "Não tinha percebido que as pessoas não sabiam. [...] Porque é que não podemos simplesmente existir?", comentou.

"Mas vi a notícia e fiquei do género: 'Oh, acho que saí do armário hoje. Ok, boa'. É emocionante para mim porque acho que as pessoas não sabiam, mas é bom que elas saibam", disse ainda no evento.

Entretanto, o tema ficou em destaque e foi muito comentado, levando a cantora a manifestar-se publicamente. "[...] Gosto de rapazes e de raparigas, deixem-me em paz sobre isso, por favor. Ninguém quer saber", escreveu numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Leia Também: António Raminhos contraria Billie Eilish: "Não é assim tão linear"