António Raminhos voltou a manifestar a sua opinião, ignorando a possibilidade de isso poder gerar críticas.

O humorista incidiu sobre um artigo onde é exposta uma frase de Billie Eilish que diz o seguinte: "Tenho mamas grandes desde os 9 anos. É assim que sou. Mas nunca ninguém diz nada sobre os corpos dos homens".

Raminhos quis contrariar esta perspetiva e começou por deixar uma salvaguarda: "Antes que haja malta a atirar-se às paredes, digo desde já que não há comparação nenhuma. Mulheres são mil vezes mais escrutinadas, não há comparação mas também não é assim tão linear".

"Diz a Billie: "Nunca ninguém diz nada sobre os corpos dos homens. Se tiveres músculos, boa. Se não os tiveres, boa. Se fores magríssimo, gordinho, todos ficam contentes com isso". Em puto ouvia expressões como trinca-espinhas, pau de virar tripas, és grosso como um osso... E ainda hoje com 43 anos, o clássico 'tens de comer mais'. 'está frio aí em cima?', 'pareces um poste...'. E o rapaz gordo da turma também andava sempre na baila. Se me incomodava muito? Só chateava pela repetição ou quando era dito por alguma miúda de quem gostava", disse ainda o humorista.

Por fim, Raminhos respondeu em particular à declaração Billie Eilish. "Mas serve só para dizer que apesar de o mundo ser horrivelmente opressor na imagem das mulheres... não é assim tão linear. Peace [paz]", pode ler-se.

