Soraia Tavares esteve à conversa com o Fama ao Minuto num evento organizado pela Ikea Portugal, em Lisboa, e falou sobre a luta pela igualdade, confessando que sente que "não acha que as coisas continuem iguais, mas que podemos chegar a um sítio muito mais à frente daquele que estamos".

"Sei que as minhas conquistas têm sido exemplo para outras pessoas, mas aquilo que quero para mim ainda não é o suficiente. Acho que nós somos dois ou três na minha área com mais projeção e podíamos ser muitos mais. Há um progresso, mas ainda estamos longe de conquistar a igualdade", acrescentou.

A atriz e cantora explicou também que "quanto mais conquistamos, mais aumenta a pressão de queres estar bem e manter o patamar". "Acho que a pressão continua lá e eu meto mais pressão quanto mais conquisto. Mas, ao mesmo tempo, claro que as pessoas acabam por conhecer melhor o meu trabalho e isso faz com que, se calhar, aquela fase a que se chama trabalho aconteça mais vezes", continuou, afirmando que faz questão de colocar "pressão" em si própria para "ser melhor".

Antes de terminar, Soraia Tavares deixou ainda uma mensagem a todas as pessoas que sofrem com a "pressão" no mundo artístico.

"Primeiro relaxem e sejam pacientes, não deixem que estas coisas vos façam mal interiormente. É uma luta, é preciso sermos perseverantes, mas também é preciso estarmos bem connosco para conseguirmos alcançar as coisas. Porque as coisas chegam quando nós não pomos tantas pressões negativas sobre elas. É ser paciente, persistente… e muita força", destacou.

A atriz e cantora tem aproveitado para descansar, uma vez que teve um 2021 "de muito trabalho". "Até acho um bocado de excesso de trabalho", confidenciou.

"Não estou a pensar muito no que vem no futuro, não quer dizer que não me esteja a preparar para o futuro, há várias coisas que estou a fazer neste momento e estou na música. Continuo a fazer os meus originais, vou para estúdio gravar, vou aproveitar também agora que tenho tempo para isso e meter cá para fora essas coisas", referiu, revelando ainda a aposta para uma futura carreira internacional.

"Ao mesmo tempo queria-me preparar de outra forma e continuar nas aulas de inglês, porque gostava também de fazer uma carreira internacional. Portanto, ando-me a preparar para os projetos que podem vir", rematou.

