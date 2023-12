Todos os dias no seu programa das tardes na TVI, Manuel Luís Goucha conhece a história de diferentes pessoas, sejam elas anónimas ou figuras públicas.

Tendo isto em conta, o apresentador lançou um desafio aos telespectadores através de um vídeo que partilhou na sua página de Instagram.

"Todas as pessoas têm uma história para contar, a sua história de vida.

Se numa tarde destas quiser vir contar-me a sua história de vida, eu serei todo ouvidos e estarei aqui pronto a recebê-lo. Pronto a recebê-lo com um olhar de quem está interessado na sua história, o olhar que abraça.

Conte-nos a sua história. Uma história com risos, com lágrimas, com alegrias, com tristezas, com conquistas, com fracassos, uma história com gente", afirma na gravação.

Ora veja:

