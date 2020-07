Esta quinta-feira, dia 2, os concorrentes do 'Big Brother' fizeram uma 'viagem' na máquina do tempo, durante a qual podiam mencionar o momento vivido no jogo que gostariam de apagar.

Soraia, por sua vez, não deixou de referir um dos mais duros: a frontal conversa em que Daniel Guerreiro afirmou que não se queria envolver dentro do jogo, cortando assim pela raiz qualquer esperança da professora.

"A tampa que levei do Guerreiro, queria ter cancelado esse momento", afirmou sorridente.

