Rita Pereira lançou um novo projeto no mundo da moda e decidiu criar uma marca de roupa para crianças, como já lhe havíamos dado conta aqui.

Os looks do pequeno Lonô, filho de Rita Pereira e de Guillaume Lalung, sempre fizeram muito furor e agora já é possível recriá-los com as suas crianças.

Momentos depois do anúncio do lançamento da Hyndia's Brand foram disponibilizadas no site oficial algumas peças e os respetivos preços.

Os primeiros 15 produtos variam os 45 e os 73 euros, havendo, para já, apenas calças, camisolas e os conjuntos completos.

Há neste momento cinco padrões diferentes, todos eles divertidos e muito coloridos

Consulte aqui todas as peças disponíveis.

