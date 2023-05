Rita Pereira revelou finalmente o segredo que tão bem tinha guardado nos últimos dias. A atriz acaba de lançar uma marca de roupa de criança que, segundo diz, poderá mudar conforme considere que faça que sentido.

"HYNDIA’S BRAND - A minha marca! A minha marca é tudo o que eu quiser e mudará de produto conforme eu me apetecer", começou por escrever a atriz.

"Hoje lanço uma marca de roupa de criança, em que cada padrão conta uma parte da minha história, o que eu gosto, o que me faz feliz, a minha vida profissional, a mensagem que quero passar. Materiais 100% orgânicos e produzido 100% em Portugal", acrescentou, esclarecendo assim o conceito da marca.

De seguida, Rita explicou os detalhes do 'making of' da primeira produção. "Queria ser eu a fotografar. Não queria uma mega produção, não queria nada que desviasse muito a atenção do produto em si. Queria crianças simpáticas, felizes, que estivessem ali com vontade e que gostassem de ali estar. Idealizei fotos simples, de crianças sorridentes. Obrigada a todos que me ajudaram e apoiaram neste dia especial da minha vida. Deu tudo certo", fez notar.

Por fim, a artista, de 41 anos, agradeceu pelo apoio dos fãs.

Leia Também: Rita Pereira aumenta ansiedade dos fãs: "Este projecto também será vosso"