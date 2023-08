Ana Garcia Martins voltou a usar a sua conta no Instagram para recomendar um livro.

Desta vez a obra escolhida é 'O Palácio de Papel', de Miranda Cowley Heller, um livro que a influenciadora digital refere que "demora a entrar", mas que é um dos melhores que leu este verão e desvenda um pouco da história.

"Elle envolve-se com o melhor amigo e vai passar as 24 horas seguintes a decidir o que fazer: manter-se no casamento ou assumir, finalmente, uma paixão que vem desde miúda. Acompanhamo-la, hora a hora, nas suas dúvidas e inquietações. Quase toda a história acontece no Palácio de Papel, a casa de férias da família, junto a uma lagoa, perto da praia, e que de palácio só tem mesmo o nome", escreveu Ana Garcia Martins na publicação.

