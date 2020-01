Chegou a aplicação com recursos que, com certeza, ninguém pediu para as suas próprias fotografias e ‘selfies’, mas que todos querem ‘apontar’ às celebridades.

O MakeApp é uma aplicação que tem uma série de funções que podem ser utilizadas tanto em vídeos como em fotos para remover virtualmente a maquilhagem de uma pessoa, ou pelos menos simular como ficariam, pois os resultados não deixam der ser algo artificiais.

Veja na fotogaleria abaixo os exemplos do antes e o depois em algumas celebridades.