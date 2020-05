Cláudio Ramos está de volta às rotinas que até ao período de quarentena sempre fizeram parte da sua vida. Esta quinta-feira, o apresentador aproveitou para voltar a fazer as massagens que o ajudam a manter a forma. Momento no qual diz ter-se deparado com uma outra realidade: os estragos da quarentena traduzidos em gordurinha extra.

"Quando voltas aos poucos às rotinas e dás de caras com a realidade", escreveu o apresentador na legenda de uma imagem onde posa de sunga e aponta setas para as suas costas e barriga.

Apesar de não estar na forma física que o deixa completamente feliz, Cláudio mantém-se focado em alcançar os resultados que pretende: "Isto até ao verão chego lá. Junta-se o PT e tira-se o açúcar".

