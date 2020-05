O programa 'Big Brother' esteve no centro da polémica esta semana devido a uma alegada atitude de discriminação sexual da parte do concorrente Hélder para com a comunidade homossexual. O participante acabou castigado com uma nomeação para expulsão direta no domingo e a polémica adensou nas redes sociais.

Enquanto uns condenam a atitude de Hélder e consideram que este deveria mesmo ser expulso do reality show, outros criticam a TVI por ter exagerado no castigo e na forma como abordou o tema.

Carlos Costa foi uma das celebridades a comentar a polémica nas suas redes sociais. O cantor acusa a estação de querer "ganhar audiência com mais do mesmo" e lançou farpas a vários elementos da equipa 'Big Brother' lembrando episódios em que também eles brincaram com o facto de Carlos ser homossexual, com piadas que podem ser consideradas discriminatórias.

Entre os vídeos encontramos dois momentos distinto em que tanto Pedro Crispim, comentador do 'BB', como Maria Botelho Moniz, apresentadora do 'Fora D'Horas', se referem a Carlos Costa como sendo uma mulher.

Por fim, o polémico cantor recordou imagens em que o apresentador do 'Big Brother', Cláudio Ramos, o compara a papel higiénico e outras ainda em que afirma: "Tenho muito preconceito com bichas".

