Desde que os ensaios das escolas de samba do Rio Janeiro começaram que Paolla Oliveira, uma das rainhas do Carnaval, tem sido alvo de críticas sobre o seu corpo aos 42 anos.

Ainda assim, a 'soberana' do Grande Rio não deixou os 'haters' sem resposta e falou do empoderamento feminino e da naturalização dos corpos.

Entre as críticas que se encontram sobre Paolla nas redes sociais, podem ler-se as palavras: "gorda", "flácida", "fora de forma".

Em declarações à revista Quem, a atriz rematou: "Tem outras mulheres fazendo esse movimento na vida. Que, na verdade, são as grandes representantes do corpo real. Sou mais uma no meio do caminho. Acontece que o que falo chega a mais pessoas. Acho que esse movimento, e esse assunto, tem de ser naturalizado. Ficamos falando e falando...".

Ainda assim, também há quem defenda Paolla com 'unhas e dentes' nas redes sociais. "O Carnaval ganhou mais brilho e mais energia desde ela decidiu assumir o posto que sempre foi destinado a ser seu", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa, quem fala dessa mulher é louca", apontou outra.