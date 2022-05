A emissão especial do 'Big Brother - Desafio Final' ficou esta terça-feira marcada pela saída de Ana Barbosa, que foi expulsa pelo público, e pela intensa troca de farpas entre Gonçalo Quinaz e Nuno Homem de Sá.

Logo após Cristina Ferreira ter revelado que era Ana a participante escolhida para abandonar a casa, Nuno apontou para Gonçalo e disse-lhe que seria ele o próximo. A atitude provocadora do ator fez o ex-jogador de futebol explodir.

"Tu tens de saber ganhar, tu nem ganhar sabes. És um provocador nato, como pessoa és reles, fraco. Respeita quem vai sair neste momento", reagiu Gonçalo em direto.

A atitude irónica de Nuno Homem de Sá continuou e o antigo jogador voltou a perder a cabeça: "Tu és um provocador. Como pessoa, és zero. Zero! Tu és um otário! Só tens idade, maturidade zero, és um menino mal-educado".

Perante a troca de farpas, Cristina Ferreira viu-se obrigada a intervir. "Gonçalo, Gonçalo, Gonçalo! Aliás, Gonçalo e Nuno, estão a ouvir? Vocês terão tempo de dizer aquilo que sentem neste momento, é óbvio que o estão a dizer a quente. O jogo não acabou, o 'Desafio Final' é duríssimo, é só para os resistentes, é para aqueles que aguentam o jogo dos outros", realçou.

Dando seguimento à emissão, a apresentadora do reality show confessou-se "transtornada" com a discussão a que acabará de assistir. "Oh Mafalda, fiquei aqui um bocadinho transtornada porque eles lá dentro estão muito tensos com a saída da Ana Barbosa, mas és tu que a vais ouvir pela primeira vez", disse ao passar a emissão.

Reveja aqui o vídeo que mostra como começou a discussão entre Nuno Homem de Sá e Gonçalo Quinaz.

