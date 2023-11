Gonçalo Quinaz fez uma sentida partilha nas redes sociais na qual deixou vários elogios a Cláudio Ramos, com quem trabalha no programa 'Dois às 10'.

O ex-jogador de futebol partilhou uma fotografia de ambos tirada nos bastidores da TVI e na legenda começou por escrever: "Cláudio. E que gratificante é poder trabalhar todas as semanas com alguém que admiramos muito (a referência)".

"Admiro o profissionalismo e a dedicação com que te entregas aquilo que é a tua vida profissional. Admiro também eu em ti, o carácter e a tua personalidade (dentro e fora do trabalho). És boa pessoa, és do bem o teu coração muita das vezes fala por ti. Obrigado pela tua amizade, é bom gostar de ti. P.S. - Sei, sei que odeias estas coisas", concluiu

Leia Também: "Puseste botox?". Resposta de Gonçalo Quinaz deixa Cláudio às gargalhadas