Gonçalo Quinaz quis manter em segredo a sua nova relação amorosa, porém não tardou até a imprensa descobrir o nome do novo amor. O antigo jogador de futebol está apaixonado por Jéssica Maria, antiga concorrente da 'Casa dos Segredos', apontaram as revistas cor de rosa e os mais atentos internautas.

Dentro da casa do 'Big Brother - Desafio Final', onde participa atualmente, Quinaz referiu estar apaixonado e a viver uma relação mas optou por, inicialmente, não desvendar o nome da amada. Contudo, na gala de domingo, o ex-atleta referiu-se a Jéssica em direto pela primeira vez.

Questionado sobre qual o segredo para aguentar as saudades do exterior, Quinaz reagiu: "A técnica é, desde que acordo até que me deito, pensar na Jéssica, pensar nos meus filhos constantemente". Desta forma, o concorrente do 'BB' confirmou os rumores de que é a ex-participante da 'Casa dos Segredos' a nova dona do seu coração.

Por seu turno, Jéssica Maria tem usado a sua conta oficial de Instagram para prestar apoio constante à participação de Quinaz no 'Big Brother'.

