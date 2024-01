A TVI decidiu revelar as imagens da discussão entre Bruno Savate e Leandro durante o intervalo da gala do passado domingo, do 'Big Brother - Desafio Final'. Um tema que Gonçalo Quinaz fez questão de comentar publicamente, tendo defendido Savate.

"Será de crer que este vídeo deixa alguma dúvida do que se passou? Só os doentes mentais não vão ver com olhos de ver e admitir", começou por escrever.

"Eu já sabia, não tinha dúvidas, mas depois de ver este vídeo na íntegra só tenho a dizer que o Bruno Savate foi provocado ao máximo, picado ao máximo, e a atitude dos outros dois mostra bem daquilo que são feitos", destacou.

"Foi muito feio assistir e ver o que estão a tentar fazer ao Bruno Savate. Só tenho pena ver tanta gente de m**** a falar e defender gente desta natureza! A doença leva a estas coisas", completou.



© Instagram

Veja ou reveja as imagens da tensão na publicação abaixo:

