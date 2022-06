Mariana Raminhos, Mariana Venâncio, Madalena Guedes e Madalena Fernandes. Não é muito difícil decorar os nomes das integrantes das Glossy. Estas jovens não são propriamente desconhecidas do público e os mais atentos são capazes de as reconhecer pelas participações em programas de talentos da televisão portuguesa.

“Estou sempre a ouvi-las e a dar-lhes conselhos. Considero-me uma boa ouvinte”, Madalena Fernandes

“Já conhecia a Madalena Fernandes e a Madalena Guedes do programa The Voice Kids, ou melhor, eu não conhecia, eu era fã”, confessa Mariana Venâncio entre risos. Conheceram-se "à séria" no casting que as juntou enquanto banda, apesar de ter havido um contratempo para Madalena Fernandes.

“Eu não fiz o casting porque estava com COVID-19 na altura. Tinham-me abordado por Instagram e não cheguei a responder por isso. Mas depois falei com a Madalena (Guedes) e ela contou-me que tinha ido ao casting e que tinham muitos projetos giros. E mesmo depois de os castings terem terminado mandei mensagem a explicar o que tinha acontecido”, explica Madalena Fernandes. O seu casting foi feito online e o resto já sabemos: o sonho foi concretizado.

“Sou aquela que está sempre em altas. Às vezes, há uma que está mais em baixo ou cansada e eu sou aquela que tenta animar a malta”, Madalena Guedes

O grupo juntou-se em março e as letras têm sido muito adaptadas à realidade e vida das jovens. Os singles “Deixa-te levar”, “Aquele dia” e “Já não” ecoaram no Parque da Bela Vista e o primeiro videoclip (Deixa-te levar) já foi gravado e será lançado a 1 de julho.

“A estreia ter sido no Rock in Rio já foi incrível”, afirma Mariana Venâncio. As integrantes do grupo confessaram estar um pouco nervosas, apesar de o sentimento variar entre os elementos. “Nós não temos medo de ser nós próprias. A banda não somos só nós, é tudo o que está por detrás e têm sido incansáveis”, diz Mariana Raminhos.

“Sou uma pessoa calma, mas ao mesmo tempo animada. Tento estar sempre feliz, comigo não há tristezas”, Mariana Venâncio

As Glossy confessam que, apesar de estarem juntas há pouco tempo, têm aprendido muito umas com as outras e isso tem sido uma das mais valias enquanto grupo.

“O projeto tem sido incrível, tem sido uma aventura muito bonita e nada disto faria sentido se não fosse com elas. Esta banda é muito bonita, não só pelas músicas, mas também pelas pessoas que estão cá”, conclui Mariana Venâncio.

“Considero-me uma pessoa misteriosa, com coisas por revelar”, Mariana Raminhos

As Glossy são um grupo jovem, com uma imagem de marca arrojada, apesar de no dia a dia os estilos das integrantes serem um pouco diferente. “A imagem das Glossy é rosa e brilhante, é pop”, explica Madalena Fernandes. “É Taylor Swift”, completa Madalena Guedes.

Veja aqui a apresentação das Glossy no primeiro fim de semana de Rock in Rio.