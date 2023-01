Foram várias as caras conhecidas que surgiram com um visual diferente na passadeira vermelha do evento.

As celebridades não impressionaram nos Globos de Ouro apenas com as escolhas das roupas. Algumas caras conhecidas também deram nas vistas pelo 'novo cabelo' e destacamos essas transformações nesta galeria. A gala decorreu na noite de terça-feira (horário dos EUA) e foi o momento ideal para algumas figuras públicas estrearem os novos penteados, alguns assumindo um visual completamente diferente. Veja os novos looks, destacados pela revista People, que pode ter deixado escapar na passadeira vermelha dos Globos de Ouro. Leia Também: Elegância não faltou! Os melhores looks dos Globos de Ouro

















