Nesta fase difícil que o mundo está a atravessar por causa da pandemia de Covid-19, a Globo decidiu interromper as gravações das novelas para evitar o contacto físico e tentar diminuir a propagação do vírus. "Não há novela sem abraços, aperto de mãos, beijos, festas, cenas de briga, cenas de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, não pode ser encenado em segurança", explicaram através de um comunicado, esta segunda-feira, dia 16 de março.

Uma decisão que foi aplaudida pela atriz portuguesa Maria João Bastos. "Diante da pandemia do Coronavírus, como medida de prevenção, a Globo decidiu cancelar as gravações das novelas inéditas", começou por escrever na sua página do Instagram, acrescentando de seguida três emojis em forma de mãos a bater palmas.

Maria João Bastos não ficou por aqui e destacou também o facto de a estação ter optado por transmitir de novo trabalhos antigos, como o caso da novela 'Novo Mundo'. "Uma excelente oportunidade para fazer a sua parte, ficar em casa e ainda assistir a uma excelente novela da qual faço orgulhosamente parte", rematou.

Recorde-se que em 'Novo Mundo' a atriz interpreta Letícia.

