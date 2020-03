Maria João Bastos está no Brasil desde o Carnaval. Foi por isso durante estas férias no Rio de Janeiro que foi confrontada com a pandemia do novo coronavírus. Perante a evolução do surto, a atriz decidiu tomar as suas próprias medidas de prevenção e permanecer em quarentena.

"A minha 'quarentena' começou aqui, no Rio de Janeiro. Da janela de casa vejo a sempre linda Lagoa Rodrigo de Freitas e procuro um Cristo Redentor que teima em se esconder", começou por contar nas suas redes sociais, onde mostrou a vista do local onde está hospedada.

O desabafo continuou e a atriz acabou mesmo por admitir que está agora ansiosa por voltar a Portugal.

"Espero ansiosamente o dia de regressar a Portugal, porque quero estar no meu país, junto dos meus, juntos dos que amo e quero cuidar! Vou isolar-me em casa, porque sei que essa é a ÚNICA forma de ajudar os que amo, o meu país, os nossos médicos e quem realmente precisa e vai precisar! É a única forma de salvar vidas! Fiquemos unidos, todos por todos", acrescentou, apelando à consciencialização.

"Cancelem tudo, fiquem em casa! Um enorme beijo virtual no coração de todos. Força e coragem", completou.

Leia Também: "Talvez fosse melhor ficar, tenho imunidade baixa, mas o meu lugar é aí"