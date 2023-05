Gisele Bündchen leiloou o vestido que usou na Gala Fundo Luz Alliance, no passado fim de semana, tendo juntado 238 mil reais, mais de 44 mil euros.

Trata-se de um modelo todo branco, liso, da Stella McCartney. Foi usado por Gisele pela primeira vez em 2019 no Hollywood for Science, e 'reciclou' o look na gala da Brazil Foundation.

De acordo com a revista Quem, no total, Gisele conseguiu arrecadar quase um milhão de euros em benefício da "conservação e reflorestamento de áreas de mata atlântica no Brasil".

