O casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady tem estado no centro das atenções nos últimos tempos com os rumores a apontar para a separação.

E depois de todas as notícias sobre o tema, como os relatos de que estão a viver "separados", agora foi adiantado que Tom e Gisele contrataram advogados de divórcio.

De acordo com o Page Six, várias fontes falaram sobre este mais recente passo. "Acho que agora não vão voltar atrás. Ambos têm advogados e estão a analisar o resultado de uma divisão, quem fica com o quê", disse.

Já à CNN, uma fonte próxima de ambos explicou que contrataram os advogados e que estão a "explorar as opções" no que diz respeito ao casamento.

De recordar que Gisele e Tom deram o nó em 2009 e têm dois filhos em comum, Benjamin Rein, de 12 anos, e Vivian Lake, de 9. O jogador de futebol, americano é ainda pai de John Edward, de 15 anos, da relação passada com Bridget Moynahan.

