Gisele Bündchen e Tom Brady "estão a viver separados", de acordo com uma fonte da CNN. Uma informação que chega depois das várias notícias que dão conta da fase difícil pela qual o casal está a passar.

Tom e Gisele - que deram o nó em 2009 - estão a lidar com "problemas conjugais", como contou uma fonte próxima do casal.

No entanto, este período difícil do casal não é novidade, uma vez que já há semanas que o tema está no centro das atenções.

Anteriormente foi alegado que em causa estaria a decisão de Tom Brady regressar à NFL. Ainda assim, este fim de semana Gisele deixou uma mensagem de apoio ao atleta.

