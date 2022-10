Gisele Bündchen e Tom Brady confirmaram esta sexta-feira, 28 de outubro, através da sua conta de Instagram, que tinham finalizado o divórcio.

Este está a ser um momento particularmente difícil para o ex-casal, sobretudo para a modelo brasileira, conforme assegurou uma fonte ao Entertainment Tonight.

"Ela precisava de se colocar a ela e aos filhos em primeiro lugar. O Tom é um pai incrível, mas depois de anos de sacrifício e de, basicamente, ser 'mãe solteira' enquanto o Tom jogava futebol, já não dava", sublinha.

A fonte refere ainda que Gisele tem vindo a trabalhar com um "curandeiro" para a ajudar a ultrapassar o rompimento. "A Gisele tem vindo a trabalhar com o seu curandeiro para permanecer num estado de paz e ficar resolvida quanto ao fim do casamento. O Tom e a Gisele amam-se, mas a Gisele sabia que tinha de colocar-se a si e à família em primeiro lugar e não ao futebol", completa.

Recorde-se que as celebridades ficaram casadas durante 14 anos. Em comum tiveram dois filhos: Benjamim, de 12 anos, e Vivian, de nove.