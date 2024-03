Gisela Serrano recorreu às redes sociais para confirmar que está mesmo apaixonada.

A ex-concorrente de reality show partilhou, nas stories do Instagram, este sábado, dia 16 de março, uma fotografia sua a beijar a nova 'cara-metade'.

Gisela revelou ainda o nome desta pessoa. Trata-se de André Almeida, DJ mais conhecido pelo nome artístico Mellodramatic.

Com mais de 36 mil e 500 seguidores no Instagram, André utiliza as redes sociais para promover as suas atuações, ainda que tenha decidido, à semelhança de Gisela, assumir publicamente o namoro nestas plataformas.

Veja abaixo as publicações feitas por ambos.

[Legenda]© Instagram/Gisela Serrano



© Instagram/Gisela Serrano

