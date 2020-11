Gisela João esteve esta quinta-feira no 'Casa Feliz' para dar a conhecer a sua receita de rissóis de camarão. Já na cozinha do programa das manhãs da SIC, a fadista foi surpreendida com a presença do namorado.

O músico Justin Stanton entrou em estúdio para tocar ao piano um tema interpretado por Gisela.

Justin é membro da banda Snarky Puppy e vencedor de três Grammys.

O músico trocou Nova Iorque para viver em Portugal com Gisela e diz estar a adorar a experiência.

Questionada sobre a forma como o casal comunica uma vez que Justin Stanton não fala muito bem português, Gisela explica que os dois falam maioritariamente em inglês.

"Às vezes eu brinco em ele e digo: eu só namoro contigo para aprimorar o meu português", brinca a cantora.

