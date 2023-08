Gigi Hadid é extremamente reservada quando se trata de partilhar fotos da sua filha, Khai, nunca tendo revelado totalmente o seu rosto da menina nas redes sociais.

No entanto, a modelo, de 28 anos, publica algumas fotografias sobre sua vida familiar, tal como aconteceu no início desta semana, quando, entre as imagens partilhadas na sua conta no Instagram, é possível ver algumas fotos da criança.

Numa das imagens pode ver-se Khai em pé, de costas, num barco, a usar uma saia de tule colorida. Noutras fotos é possível observar a menina a colher mirtilos e a comer um gelado com a mãe.

"O melhor do verão!", escreveu Gigi Hadid na legenda da publicação.

De recordar que Khai, que completa três anos em setembro, é fruto da relação já terminada da modelo com o cantor Zayn Malik.

