Desde que a pequena Khai nasceu que os pais - Gigi Hadid e Zayn Malik - têm feito questão de proteger a privacidade da menina ao máximo, não mostrando o seu rosto em público.

Ora, segundo uma entrevista que a modelo deu à revista InStyle, esta decisão não deverá mudar tão cedo.

"Tecnicamente, comecei na moda com a Baby Guess. Mas não me lembro de ter sido modelo na minha infância. Era algo divertido para mim porque brincava na areia. A minha mãe trouxe-me antes que me apercebesse, por isso, não ficou na minha memória", relata Gigi.

Questionada se deixaria a filha também fazer uma campanha em bebé, Gigi notou: "Não. Ela vai fazer o que quiser. Ela pode ser astronauta. Não sei", referiu.

Recorde-se que Khai nasceu em 2020.

