Gigi Hadid é a nova apresentadora do 'Next in Fashion', o concurso de moda da Netflix. A modelo vai conduzir o programa ao lado de Tan France, que já apresentou a primeira temporada.

O formato reúne um grupo de concorrentes que apresentam as suas criações na área do design de moda em várias eliminatórias até ser apurado o vencedor.

A primeira temporada do reality show estreou em 2020 com a apresentação de Tan France e Alexa Chung, que agora é substituída pela modelo. Minju Kim foi a grande vencedora.

