Gigi Hadid partilhou este domingo, dia 22, com os seus seguidores do Instagram as imagens que marcaram o seu fim de semana. Imagens reveladoras onde a jovem modelo, de 25 anos, volta a surgir com a filha ao colo.

"Um género totalmente novo de ocupação e cansaço. Mas ela é a melhor das amigas e por isso recebeu mais cedo a decoração de Natal", pode ler-se na legenda dos registos onde Gigi mostra ainda a decoração de Natal de sua casa.

Recorde-se que a bebé de Gigi Hadid, que nasceu em setembro deste ano, é fruto da sua relação com Zayn Malik.

Veja as imagens na galeria.

