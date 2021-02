Gigi Hadid nem reparou que a sua bebé tinha nascido uma vez que estava "exausta" ao fim de 14 horas de parto, conforme a própria modelo o partilhou. A jovem de 25 anos foi mãe pela primeira vez da pequena Khai em setembro do ano passado, fruto do seu relacionamento com Zayn Malik.

"Nem sequer deu o clique que ela já tinha saído. Estava tão exausta, olhei para cima e ele estava a segurá-la ao colo. Foi tão bonito", recordou em entrevista à revista Vogue.

Note-se que Gigi deu à luz na sua casa em Bucks County, Pensilvânia, uma vez que devido à pandemia da Covid-19 não se sentia segura em ir para o hospital.

"O que realmente pretendia com a minha experiência era sentir, 'Muito bem, isto é uma coisa natural para a qual as mulheres foram feitas'. Olhamos um para o outro e percebemos que era isso", disse.

Hadid explica que foi sempre acompanhada pela mãe, Yolanda Hadid, e pela sua doula, que vigiou o processo via Zoom. A certa altura, a modelo ainda imaginou como é que teria sido tudo se tivesse tido acesso a uma epidural, no entanto, acabou por perceber que teria de passar à mesma pelas mesmas dores.

