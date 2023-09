Gigi Hadid usou as redes sociais para dar os parabéns à sua irmã mais velha, Marielle Hadid, que é fruto da relação do pai da modelo com a sua primeira mulher, Mary Butler.

A designer de interiores celebrou 43 anos esta quinta-feira, dia 7 de setembro, motivo pelo qual Gigi, de 28 anos, usou as stories do Instagram para partilhar fotografias da sua infância ao lado da irmã.

"Desejo o mais feliz aniversário e melhor ano à minha irmã mais velha", começou por escrever a modelo.

"Cuidadosa, criativa, divertida e fantástica irmã, mãe e amiga", acrescentou ainda.

© Instagram/ Gigi Hadid



© Instagram/ Gigi Hadid